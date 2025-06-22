Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Cinayetinde Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği muhtarın öldürülmesi olayı sonrası yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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