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Silvan'da Kamyonetin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Silvan'da Kamyonetin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Hasan Bozkurt (70), yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda Bozkurt ağır yaralanırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Hasan Bozkurt (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Silvan ilçesi, Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki 33 D 6360 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bozkurt'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bozkurt ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Ö.T. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Güncel

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