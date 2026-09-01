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Silopi Kaymakamı Partal'dan Anlamlı Kan Bağışı

Silopi Kaymakamı Partal'dan Anlamlı Kan Bağışı
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Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Partal, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak tüm vatandaşları bu anlamlı dayanışmaya katılmaya çağırdı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kaymakam Partal, İpekyolu Caddesi'nde konuşlanan Türk Kızılay mobil kan bağış aracını ziyaret etti.

Burada görevli personelle sohbet eden Partal, daha sonra kan bağışında bulundu.

Partal, kan bağışının önemine değinerek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı dayanışmaya katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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