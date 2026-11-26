Silopi Devlet Hastanesi'nin yeni bahçesine 580 fidan dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Silopi Devlet Hastanesi'nin ek bina bahçesine 580 fidan dikildi. Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, Çocuk Hastanesi bahçesine 2 ve 3 yaşlarında 53 fidan, yeni hastane bahçesine ise farklı yaşlarda toplam 580 fidan dikildiğini belirtti.
Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bahçesine 580 fidan toprakla buluşturuldu.
Hastane bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılan hastane personeli, fidan dikti, sulama için damla sistemi yerleştirdi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, ilk etapta Çocuk Hastanesi bahçesine 2 ve 3 yaşlarında 53 fidan diktiklerini belirterek, yeni hastane bahçesine ise farklı yaşlarda toplam 580 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Kaynak: AA