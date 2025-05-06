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Silopi'de Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi

Silopi'de Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında çocuklar için bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Silopi Devlet Hastanesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, hastanede yatan çocuklar ve hasta yakınları, trafik parkurunda sürüş deneyimi yaşadı ve trafik kuralları hakkında bilgi aldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında, çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında, Silopi Devlet Hastanesi'nin Kalite ve Destek Birimi öncülüğünde farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Hastanede yatan çocuklar ve hasta yakınlarının çocukları, hastane bahçesinde kurulan trafik parkurunda ekiplerin gözetiminde akülü araçlara binerek sürüş deneyimi yaşadı. Etkinlik sırasında miniklere temel trafik kuralları da anlatıldı. Parkurda tur atan çocuklar, sonrasında polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastane yönetimi tarafından çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ülker, Hastane Müdürü Cihat Demir, jandarma trafik ekipleri, trafik polisleri ve hasta yakınları katıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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