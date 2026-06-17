Şırnak'ta öğretmenler konser verdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğretmenler konser verdi.

Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen programda, ilçede görev yapan öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı.

Öğretmenler şef Ömer Gündoğdu yönetiminde hem koro eşliğinde hem de solo sevilen şarkıları seslendirdi.

İzleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, konserin düzenlenmesinin büyük bir emek olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkesin takdiri hak ettiğini söyledi.

Konsere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Partal, "İlçede kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılmasına önem veriyoruz. Silopi'de kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal hayatın aktif olmasını istiyoruz. Silopi'nin her yönden gelişmiş, kalkınmış bir ilçe olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.