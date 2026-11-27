ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Vali Kamil Acun Anadolu Lisesi'nde 'İzden İrfana Köklerden Geleceğe Bir Öğrenme Yolculuğu' projesi kapsamında açılan 9 kazı çukurunda öğrenciler, farklı dönemlere ait materyalleri gün yüzüne çıkardı.

Vali Kamil Acun Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, tarih ve arkeoloji derslerinde işledikleri konuları okul bahçesinde oluşturulan uygulama alanında sahada deneyimledi. Tarih Öğretmeni Güllüşah Dolanbay rehberliğinde ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yürütücülüğünde 'İzden İrfana Köklerden Geleceğe Bir Öğrenme Yolculuğu' adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, okul bahçesinin bir bölümü arkeolojik kazı alanına dönüştürüldü. Silopi'nin ve bölgenin tarihsel ve coğrafi dokusuna uygun olarak hazırlanan 9 kazı çukuruna, farklı dönemleri temsil eden materyaller önceden yerleştirildi. Belirli bir sürenin ardından 12'nci ve 9'uncu sınıf öğrencileri; fırça ve kazı aletleri kullanarak çukurlardaki materyalleri titizlikle gün yüzüne çıkardı.

'TARİHSEL BİLGİNİN ÜRETİM SÜRECİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER'

Öğrencilerin tarihi yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini belirten Tarih Öğretmeni Güllüşah Dolanbay, "Öğrencilerime sadece tarihi anlatmak değil, yaşamalarını, tarihsel bilince ulaşmalarını istedik. Ve okul müdürümüzün ortaya koymuş olduğu fikirden hareketle öğrencilerimle birlikte bu fikri bilimsel bir projeye dönüştürdük. Burada oluşturduğumuz Silopi'nin ve bölgenin coğrafyasına uygun olarak dokuz tane çukur ve bu çukurlarımızın içerisinde arkeolojik simülasyon çalışmalarıyla materyaller hazırladık. Öğrencilerimin tarihi yaparak, yaşayarak öğrenmelerini hedefledik. Biz burada uzun bir hazırlık sürecinden sonra meydana getirdiğimiz materyallerle çukurlara bunları yerleştirdik ve öğrencilerimiz bunları çıkararak tarihsel bilginin üretim sürecini gerçekleştirdiler" dedi.

'TARİH DERSİNİ KİTAPLARDAN ÇIKARIP UYGULAMAYA GEÇİRMEK İSTEDİK'

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Hicret Avar, "Burada bulunduğumuz, dokuz kazı alanı oluşturduğumuz projemizde İzden İrfana Köklerden Geleceğe Bir Öğrenme Yolculuğu projemize hoş geldiniz. Biz burada öğrencilerin yorumlama becerilerini yaparak, yaşayarak öğrendik ve bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Sönmez ise tarih dersini kitaplardan çıkarıp uygulamaya dökmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Biz burada bulunan bütün eşyaları birkaç ay önce çukurlara gömdük. Çukurlarımız Neolitik, Mezopotamya, Osmanlı Devleti gibi farklı dönemlere ait tarihi eşyalar temsil eden materyallerle doludur. Öğrencilerle, dokuzuncu sınıf arkadaşlarım arkadaşlarımla birlikte belli bir süreden sonra gelip bu çukurları açtık. Biz onlara daha çok tarih dersinin işte kitaplarla kitaplardan çıkartıp biraz daha uygulamaya geçirmek istedik. Kaynakların nasıl bulunduğunu, nasıl eşleştirildiğini ve tarihin hangi hangi dönemlere ait olduğunu, nasıl bulunduğunu anlatmak istedik. Herhangi bir mesela başka bir yerlerde arkeolojik bir kalıntı veya uygulamalarda meraklarını çekmesini istedik ya da işte konuştuğu bir konular hakkında herhangi bir kaynak sorulduğunda işte ortaokul kitapları demek yerine gerçekten bunları bu kaynaklarda bulunduklarını bilmelerini istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı