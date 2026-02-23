Haberler

Şırnak'ta odunlukta çıkan yangın minibüse sıçradı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir odunlukta başlayan yangın, yanındaki minibüse sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde odunlukta başlayan ve yanındaki minibüse sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçağaç köyünde bir odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın, kısa sürede yakınında bulunan minibüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk ve minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
