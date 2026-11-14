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Silopi'de narkotik polisi kursiyerlere madde bağımlılığı semineri verdi

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Silopi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğince kursiyerlere madde bağımlılığı semineri verildi. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamındaki seminerde bağımlılığın birey ve topluma etkileri, ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması anlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında kursiyerlere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik alınabilecek tedbirler anlatıldı.

Katılımcılara uzman personel tarafından bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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