Silopi'de Kadınlara 'Okul Hayatı ve Çocuk' Eğitimi Verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "Okul Hayatı ve Çocuk" konulu eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Modüler Aile Eğitimi Programı kapsamında Silopi Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerine sosyolog İdris Aybi tarafından eğitim verildi.

Katılımcılara, ailelerin çocukların eğitim sürecindeki rolü, okul-aile iletişimi ve çocuk gelişiminde eğitimin önemine ilişkin bilgi verildi.