MÜSİAD Şırnak Şubesi iftar programı düzenledi

MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından Silopi TIR Parkı'nda düzenlenen iftar programında, engelli bireyler iş insanlarıyla bir araya gelerek sosyal sorumluluk projelerine vurgu yapıldı. MÜSİAD yetkilileri, özel bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. Program sonunda engellilere nakdi yardımda bulunuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde engellilere yönelik iftar programı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesince Silopi TIR Parkı'nda engelli bireyler iş insanlarıyla iftar yaptı.

Programda konuşan MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Ahmet Adan, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Özel bireylerin topluma daha fazla dahil olması amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirten Adan, "Bizim için en değerli görevlerden biri, toplumun her kesimine dokunabilmek ve özellikle özel bireylerimizin hayatına katkı sunabilmektir. Amacımız, hayatın her alanında duyarlı ve yardımsever bir toplum oluşturabilmektir." dedi.

Programın ardından engelli bireylere nakdi yardımda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
