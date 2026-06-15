Silopi'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yeşilay Silopi Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde bir araya gelen katılımcılar, Cudi Dağı eteklerinde bulunun Esenli köyüne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, vatandaşlarla tur boyunca bisiklet sürdü.

Kaymakam Partal, bağımlılıkla mücadelede sportif faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Partal, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 5 kilometrelik rotada 50 sporcumuzla birlikte keyifli bir sürüş yaptık. Silopi, bisiklet kullanımı için oldukça uygun bir şehir. Şehrimizin çok fazla engebesi yok, sokaklarımız geniş. Hem bunu göstermek hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü bağımlılıkla mücadelede bu tür sportif faaliyetleri önemli bir araç olarak görüyoruz. Bugün de bu farkındalığı oluşturmayı amaçladık."

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer, Yeşilay Silopi Temsilcisi Gönül Ürgen ve vatandaşlar katıldı.