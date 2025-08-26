Sillyon Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde kullanılan ana cadde turizme kazandırılıyor.

Milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygısıyla yüksek bir tepeye kurulan Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Opet'in sponsorluğunda yapılan antik kentteki kazı çalışmalarında 6 dönemde kullanılan ve tonlarca toprağın temizlenmesiyle ortaya çıkan ana caddede çalışmalar devam ediyor.

Bir kilometre olarak ölçülen ana caddede yürüyen biri, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait yapıları ve eserleri bir arada görme fırsatı buluyor.

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla yaklaşık 50 kişilik ekiple uluslararası proje yürüttüklerini ve kentte sadece arkeolojik çalışma değil jeoarkeoloji, zooloji, paleoarkeoloji, jeofizik ve jeoloji gibi interdisipliner bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Cadde neredeyse bütün yapıları üzerinde barındırıyor"

Bu yılki kazı çalışmalarında ana cadde üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Taşkıran, "Ana cadde aşağıdan başlayıp akropolise kadar devam eden 1 kilometre uzunluğa, 4 ile 10 metre arasında değişen genişliğe sahip. Ana cadde kentin kurulduğu ilk dönemden son döneme kadar sürekli kullanılmış ve her dönemin izlerini barındıran bir özelliğe sahip. Caddede hem bir güvenlik noktası oluşturulmuş hem de kentin savunma sisteminin aşılmaması için farklı bir kurguya sahip. Cadde neredeyse bütün yapıları üzerinde barındırıyor." diye konuştu.

Caddenin yer yer nekropolisten bazen de antik bir yapının önünden geçtiğini anlatan Taşkıran, bazen de Osmanlı döneminde bir mescidin yapıldığını gördüklerini ve bu nedenle kent kurulduğu dönemden Osmanlı'nın son dönemine kadar bütün tarihsel sürece ev sahipliği yaptığını ifade etti.

-"Anadolu Selçuklu dönemine ait 220 mezar tespit ettik"

Taşkıran, caddenin "kültür caddesi" olma özelliğine sahip olduğunu ve bütün medeniyetleri kucakladığını belirtti.

Caddenin en önemli özelliklerinden birisinin de nekropolisin yaklaşık 300 metrelik alanın sağına ve soluna yerleştirilmiş mezarlar olduğunu belirten Taşkıran, "Caddede Helenistik, Roma, Bizans mezarları görebiliyoruz. Devam eden çalışmalarda Anadolu Selçuklu dönemine ait 220 mezar tespit ettik. Burasının Türk İslam dönemi kabristanı olduğu gördük hatta mezarlarından birinde bebek mezarı keşfettik." dedi.

Taşkıran caddenin korunmuş ve sağlam olduğunu, zemin döşemesinin orijinal özelliğini koruduğunu kaydetti.

Caddenin belli başlı yerlerinde farklı dönemlerde kullanılan yazıtlar bulunduğunu anlatan Taşkıran, şöyle konuştu:

"Sillyon ana caddesi tarihin bir kavşak noktası. Burada yürüdüğünüzde Osmanlı camisi, hala akan bir Osmanlı çeşmesi, Roma oda mezarı, Anadolu Selçuklu dönemine ait mezar grupları, kutsal alanlar, yazıtlar, heykel kaideleri, kent kapıları ve dönemsel izler görebilirsiniz. Selçuklunun yaptığı kale mescidi, Roma dönemindeki dükkanları, sarnıçları göreceksiniz yani tarih bütün canlılığıyla bu caddede kendini gösteriyor."

Taşkıran, caddenin yüzlerce yıl sonra ekibin özverili çalışmasıyla "Geleceğe Miras" projesi kapsamında açığa çıkarıldığını ifade etti.