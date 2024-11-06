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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Silivri'de gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan iki otomobilde 72,19 gram sentetik uyuşturucu ve 34,86 gram esrar ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutukladı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Kasım'da Selimpaşa Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 72,19 gram sentetik uyuşturucu, 34,86 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, M.K.T. ve O.A. tutuklandı, Ü.Ş, H.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel
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