Silivri'de TIR'ın yakıt deposu delindi; mazot 1 kilometre boyunca yola aktı

SİLİVRİ'DE seyir halindeki bir TIR'ın yakıt deposu delindi. Depodan sızan akaryakıt 1 kilometre boyunca yola akarken, trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki logar kapağının çarpması sonucu seyir halindeki TIR'ın yakıt deposu delindi. Depoda bulunan mazot, yaklaşık 1 kilometre boyunca yola aktı. Durumu bir süre sonra fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Ekipler, mazot nedeniyle kayganlaşan yolda olası kazaların önüne geçmek için kumlama çalışması yaptı. Çalışmalar süresince trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verildi. TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı