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Silivri'de Trafikte Tehlike Saçan Sürücü: Sıkıştırma, Çarpma ve Saldırı Kamerada

Silivri'de Trafikte Tehlike Saçan Sürücü: Sıkıştırma, Çarpma ve Saldırı Kamerada
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Silivri'de otoyolda seyreden hafif ticari araç sürücüsü, önündeki otomobili sıkıştırıp arkadan çarptıktan sonra aracın önünü keserek sürücüye tekme ve yumrukla saldırdı. Olay araç kamerasına yansırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

SİLİVRİ'de, otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sıkıştırarak trafikte tehlike saçtı. Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün darbedildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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