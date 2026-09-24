Haberler

Silivri'de jandarma aracı otomobille çarpıştı, 3'ü personel 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de jandarma aracı otomobille çarpıştı, 3'ü personel 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de jandarma aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralanan otomobilin kadın sürücüsü ile jandarma aracındaki 3 personel hastaneye kaldırıldı; kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

SİLİVRİ'DE jandarma aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekip aracı ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma aracı, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin kadın sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 3 personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

İki çocuk annesi eşini köpeğiyle ilişkiye girerken yakaladı
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?

Bahçeli'den 'Mansur Yavaş' tepkisi: Cumhurbaşkanı mı gölgeleniyor?
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var