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Silivri'de İki Ayrı Otluk Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı

Silivri'de İki Ayrı Otluk Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
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Silivri'de saat 12.30'da Ortaköy Mahallesi'nde ve saat 14.30'da Selimpaşa fabrikalar bölgesinde otluk alanlarda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çam ve meyve ağaçlarına sıçradı ancak itfaiye ekipleri yangınları iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü.

SİLİVRİ'de iki farklı mahalledeki otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangınlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Ortaköy Mahallsi'nde çıktı. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

OTLUK ALANDAN YÜKSELEN ALEVLER MEYVE AĞAÇLARINA SIÇRADI

Saat 14.30 sıralarında Selimpaşa fabrikalar bölgesinde çıkan yangında ise, otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çam ve meyve ağaçların olduğu alana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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