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Silivri'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Yaralı Var

Silivri'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Yaralı Var
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Silivri'de yol kenarına kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

SİLİVRİ'de yol kenarına kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Semizkumlar Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda ilerleyen 34 FBV 153 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü kum boşaltımı yaptığı sırada, kamyon yola devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan şoför kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tamamen kapanan yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Devrilen hafriyat kamyonunun vinç ve çekici yardımıyla yol kenarına çekilmesi ve dökülen kumların temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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