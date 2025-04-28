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Silivri'de Çöp ve Hurdaların Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de Çöp ve Hurdaların Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı
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Silivri'de Alipaşa Mahallesi'nde çöp ve hurdaların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın saat 18.00 sıralarında başladı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, - SİLİVRİ'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesinde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu açık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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