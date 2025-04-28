Silivri'de Çöp ve Hurdaların Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, - SİLİVRİ'de çöp ve hurdaların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesinde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu açık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.