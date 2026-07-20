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Silivri'de kamyonetin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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Silivri'de belediyeye ait kamyonetin fren arızası nedeniyle otobüs durağına çarpması sonucu bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de, belediyeye ait kamyonetin otobüs durağına çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde seyreden Silivri Belediyesine ait kamyonet yolun kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Durakta bekleyen bir kadın yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın kamyonetin fren sisteminin arızalanması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş
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