Silivri'de ata tohumlarından üretilen kırmızı biberlerin şenliği düzenlendi

Silivri'de, ata tohumlarından üretilen kırmızı biberlerin tanıtımı için şenlik düzenlendi.

Sayalar Mahallesi'nin meşhur kırmızı biberinin yeniden canlanması ve üretimin artması amacıyla köylüden alınan ata tohumlarından fideler yetiştirildi. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde yapılan proje kapsamında fideler kadın üreticilere dağıtıldı.

İki yüzden fazla kadın tarafından yetiştirilen çeşitli türde biberlerden konserve yapıldı. Bazı biberler kırmızılaştırıldı veya toz haline getirildi.

Bu ürünlerin satışı ve tanıtımı için Silivri Belediyesi tarafından "Biber Şenliği" düzenlendi.

Gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirten üreticiler, emeklerinin karşılığını aldıkları için şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise Sayalar'ın kırmızı biberini tüm Türkiye'ye tanıtma amacında olduklarını belirterek, üretimin önemini anlattı.

Şenlik kapsamında "en iyi toz biber" yarışması da yapıldı.

Jüri üyesi ziraat mühendisleri ürünleri renk, tat, koku ve şekil olarak değerlendirdi. Birinciye ödül olarak tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verildi.