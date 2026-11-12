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Silivri'de afet tatbikatında yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı

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Silivri'de afet tatbikatında yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı Haber Videosunu İzle
Silivri'de afet tatbikatında yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı
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12 Kasım Afet Farkındalık Günü kapsamında Silivri'de düzenlenen afet ve acil durum tatbikatında senaryo gereği 5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangına müdahale edildi. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı; tatbikatta mahsur kalanlar da kurtarıldı.

12 KASIM Afet Farkındalık Günü kapsamında Silivri'de afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi. İstanbul İtfaiyesi, Kızılay, AFAD ve Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin katıldığı tatbikatta, olası afet durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatta senaryo gereği 5 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangına müdahale edildi. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı.

12 Kasım Afet Farkındalık Günü kapsamında Silivri'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi. Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Serdar Erten "12 Kasım Afet Farkındalık Günü kapsamında kentsel dönüşüm çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirdik Silivri kurtarma ekibiyle beraber. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, kazasız belasız güzel bir tatbikat yaptık." ifadelerini kullandı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Silivri Arama ve Kurtarma Ekibi Müdürü Uğur Tozlu ise tatbikatın amacına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul İtfaiyemiz, Kızılay, AFAD ve SAK arama kurtarma ekiplerimizle beraber, olası bir afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler ve 12 Kasım Afet Farkındalık Günüyle ilgili kapsamında bir eğitim gerçekleştirdik. Hem toplumda farkındalık oluşturmak hem de kendi eksiklerimizi ve güçlü yönlerimizi görmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz güzel ve başarılı geçti. İnşallah Rabbim böyle afetler yaşatmaz. Bu tür afetlerde değil, eğitimlerde biraraya gelmeyi nasip eder." dedi.

DAİREDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Tatbikat sırasında senaryo gereği çıkarılan yangına Silivri İtfaiye ekipleri müdahale etti; yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı itfaiye erine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ardından hastaneye kaldırıldı. Tatbikat kapsamında binada mahsur kalanlar ise itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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