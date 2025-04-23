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Silivri Belediye Başkanı Depremin Durumunu Açıkladı
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ilk taramalarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depreme ilişkin, "Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini belirtti.

Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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