Silivri'de batan gemide 10 kayıp için arama sürüyor
Silivri açıklarında Alsu gemisinin çarptığı Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti; sahilde kriz merkezinde kayıp yakınları endişeyle bekliyor.
- İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi battı.
- Batan gemideki 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Silivri Limanı'nda kriz merkezi oluşturuldu ve kayıp yakınları burada bekliyor.
İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Silivri Limanı'nda oluşturulan kriz merkezine gelen kayıp yakınları ise denizden gelecek iyi haberi bekliyor.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batan gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşmak için ekiplerin denizde yürüttüğü çalışmalar gece boyunca sürdü.
EKİPLER GECE BOYUNCA ARADI
Bölgede arama kurtarma ekipleri, kayıp mürettebata ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin denizdeki çalışmaları devam ederken Silivri Limanı'nda da kriz merkezi oluşturuldu.
YAKINLARI DENİZDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR
Kayıp mürettebatın yakınları, gelişmeleri takip etmek için kriz merkezine geldi. Endişeli bekleyişini sürdüren aileler, denizden gelecek iyi habere kilitlendi.
Arama kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiği bildirildi.