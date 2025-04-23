Silivri Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

(İSTANBUL) Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ölçümlerine göre, saat 12.13'te merkez üssü Silivri açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12.13'te Silivri açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Enstitüye göre, depremin merkez üssü Silivri açıkları (Marmara Denizi), derinliği ise 16.3 kilometre. Deprem, Silivri ve çevresinde hissedildi.

Afad ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.