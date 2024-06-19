Üye Girişi
Haberler

Silifke'deki plajlarda Kurban Bayramı tatili hareketliliği devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti. Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi. Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi. Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik gün boyunca sürdü. Sahillerdeki yoğunluk nedeniyle Mersin-Antalya karayolundaki trafik akışı aksadı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi.

Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik gün boyunca sürdü.

Sahillerdeki yoğunluk nedeniyle Mersin- Antalya karayolundaki trafik akışı aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Antalya Silifke trafik Taşucu Mersin Hava Durumu Trafik Turizm Güncel Haberler

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş

 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 3 il sıcaktan kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gördü

3 il sıcaktan kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gördü

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nedim Bajrami hangi takımda, nerede oynuyor? Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Nedim Bajrami kimdir? TRT 1 canlı maç izle! (4K) ALMANYA-MACARİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hırvatistan Arnavutluk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan Arnavutluk maçı ne oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 20 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 20 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Çanakkale'de orman yangını! Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı? 2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı?
Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı

Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title