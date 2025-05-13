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Silifke'de Özel Eğitim Farkındalık Semineri Düzenlendi

Silifke'de Özel Eğitim Farkındalık Semineri Düzenlendi
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Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla 'Özel Eğitim Farkındalık Semineri' gerçekleştirdi. Seminerde, özel eğitim ve öğrenme güçlüğü ile otizm konularında katılımcılara bilgi verildi.

Silifke'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Özel Eğitim Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.

Özel Yükselen Göksu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin desteğiyle Engelliler Haftası kapsamında organize edilen seminer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlendi.

Katılımcılara özel eğitim konusunda bilgi verilen programda, "öğrenme güçlüğü farkındalığı" ve "otizm farkındalığı" başlıklı sunumlar yapıldı.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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