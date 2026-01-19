Haberler

Oto lastikçide çıkan yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı.

Mersin-Antalya D-400 kara yolu Işıklı Mahallesi'nde S.A.'ya ait oto lastik tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında hurda lastikler ve 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Trafik tekrar normale dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

500
