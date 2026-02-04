Haberler

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında Taşucu Ortaokulu ve Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı ve bayrak temalı şiirler okundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında, Taşucu Ortaokulu ile Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bayrak yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı.

Programda öğrenciler tarafından bayrak temalı şiirler okundu.

