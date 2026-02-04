Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Mersin'in Silifke ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında Taşucu Ortaokulu ve Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı ve bayrak temalı şiirler okundu.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel