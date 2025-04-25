Silifke'de Kamu Personeline Terörle Mücadele Eğitimi
Silifke ilçesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde kamu personeline terör örgütleri, eleman temin yöntemleri ve gençlerin aile yapısının önemi konusunda bilgiler verildi. Eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Silifke ilçesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu personeline eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.
Eğitimde katılımcılara, terör örgütleri ve uzantıları, eleman temin yöntemleriyle, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı ve etkisi konularında bilgiler verildi.
Eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel