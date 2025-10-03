Silifke'de Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Aralarında çeşitli meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yer aldığı Sumud Filosu'nu Selamlıyoruz Komitesince düzenlenen etkinlik, Silifke Anıt Meydanı'nda organize edildi.

Katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile "Soykırıma hayır", "Özgür Filistin" ve "Gazze halkı yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyarak, slogan attı.

Komite adına açıklama yapan Gülden Korkmaz, Gazze'deki insani krizin yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın sorunu olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananlara duyarsız kalınmaması gerektiğini dile getiren Korkmaz, "Sumud Filosu, Gazze'de soykırıma uğrayan ve açlığa mahkum edilen Filistinlilere sadece insani yardım değil aynı zamanda insanlığın vicdanını da taşıdı. Sadece ekmek, ilaç ve yardım değil aynı zamanda umut, dayanışma ve adaleti taşıdı. Sumud'un yolculuğu insanlığın ortak vicdan yolculuğudur." diye konuştu.

Korkmaz, Sumud Filosu'nun amacına ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aktivistlerin morallerinin yüksek, sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. 'Özgür Filistin' sloganlarını cesurca İsrailli yetkililerin ve İsrail askerlerinin yüzlerine haykırdığını biliyoruz. Gözünü kırpmadan çıktığınız bu yolculuğunuzda duruşunuzun, cesaretinizin tüm dünyaya örnek olmasını diliyoruz. Sumud yalnızca Gazze halkının mücadelesi değildir, Sumud, tüm insanlık için örnek teşkil etmektedir. Adını sabır ve direnişten alan Sumud yolculuğu hepimizin kalbinde devam eden umut yolculuğudur. Bu yolculuğun tüm insanlığa örnek ve cesaret olmasını diliyoruz."

Çeşitli meslek gruplarından katılımcıların da konuşma yaptığı buluşmada Gazze ve Sumud Filosu için dua edildi.