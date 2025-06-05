Silifke'de Dalgıç Polisler Deniz Temizliği Yaptı

Silifke'de Dalgıç Polisler Deniz Temizliği Yaptı
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Mersin'in Silifke ilçesinde dalgıç polisler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizden atıklar çıkararak temizlik çalışması gerçekleştirdi. 15 metre derinlikte bir batık gemiden hayalet ağlar da temizlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan dalış yapan dalgıç polisler, deniz dibinden araç lastiği, cam ve plastik şişe, çöp kovası, sandalye, bariyer, bisiklet, damacana ve çok sayıda çevresel atık topladı.

Mersin Uluslararası Limanı açıklarında 15 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki batık gemide yapılan çalışmada da hayalet ağlar temizlendi.

Temizlik etkinliği dalgıç polisler tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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