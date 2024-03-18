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Silifke Belediyesi Toplu Açılış ve İftar Programı Düzenledi

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Mersin'de, Silifke Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve iftar programında konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, ilçenin daha fazla tanınması adına projelerin hayata geçeceğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dikkat çekerek, kardeşlerimizin zor durumda olduğunu vurguladı.

Mersin'de, Silifke Belediyesince toplu açılış ve iftar programı düzenlendi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iftarda vatandaşlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Sadık Altunok'un yeniden seçilmesi halinde ilçenin daha fazla tanınması adına projelerin hayata geçeceğini aktaran Nebati, bu zamana kadar olduğu gibi verilen sözleri yerine getirmeye gayret edeceklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sürdüğünü anımsatan Nebati, "Biz geceleri davul sesiyle ve telefonumuzun tıngırtılı sesiyle uyanıp sahurumuzu yapmaya, sağlam ve barış ortamında güven içerisinde yapmaya kalktığımızda orada kardeşlerimiz, bombalarla uyutulmuyor ve katlediliyorlar. Sahurda içecekleri bir damla su, akşam iftarlarını açacakları bir bardak suları yok. Bu empatiyi bizim her an hissetmemiz lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede yapımı tamamlanan 30 projenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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