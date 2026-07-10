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Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada yeniden gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan belediye başkan yardımcısı Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve haklarında tekrardan gözaltı kararı verilen biri belediye başkan yardımcısı 2 kişi tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Haziran'da başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, operasyonla Demren ve Turgut'u gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Belediye Başkanı Turgut ve 7 kişi tutuklanmıştı

Silifke Belediyesine yönelik 19 Haziran'da "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i 22 Haziran'da tutuklanmış, 1 şüpheli ifadesinin ardından salıverilmiş, Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut'un da bulunduğu 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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