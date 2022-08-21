Şili yeni anayasa referandumuna hazırlanıyor
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Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor.
Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor. Başkenti Santiago'da La Moneda başkanlık sarayının önünde vatandaşlara yeni anayasa taslağının kopyası dağıtıldı. Öte yandan referandum karşıtı bir grupta gösteri düzenledi.
Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel