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Şili yeni anayasa referandumuna hazırlanıyor

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Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor.

Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor. Başkenti Santiago'da La Moneda başkanlık sarayının önünde vatandaşlara yeni anayasa taslağının kopyası dağıtıldı. Öte yandan referandum karşıtı bir grupta gösteri düzenledi.

Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel

Eylül Şili Güncel Haberler

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