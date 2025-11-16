Haberler

Şili'de Yeni Devlet Başkanı İçin Seçimler Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Amerika ülkesi Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek için sandıklara gitti. Seçimlerde 8 aday yarışırken, iktidar partisi ittifakının adayı Jeannette Jara öne çıkıyor. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması halinde 14 Aralık'ta ikinci tur düzenlenecek.

Güney Amerika ülkesi Şili'de halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 3 bin 498 merkezde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ülkede ilk kez oy kullanma uygulamasının zorunlu olduğu bu seçimde, oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde Şili'nin yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 155 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 25 sandalyeli Senato'nun üyeleri belirlenecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre, seçimin ilk turunda yarışan 8 adaydan hiçbirinin devlet başkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşması beklenmiyor.

Anketlerde iktidar partisi ittifakının adayı Jeannette Jara ortalama yüzde 30 oy ile öne çıkarken, sağ ve aşırı sağ adaylardan Jose Antonio Kast, Johannes Kaiser ve Evelyn Matthei'nin oyları ise yüzde 20 civarında görünüyor.

Şili'deki birinci turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması durumunda seçmenler, ikinci tur için 14 Aralık'ta yeniden sandık başına gidecek.

Seçim kampanyası, suç oranlarındaki artış ve toplumdaki güvensizlik algısı üzerine şekillendi.

Buna karşın resmi verilere göre Şili, yılın ilk yarısında 100 bin kişi başına 2,5 cinayet oranıyla hala Güney Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.