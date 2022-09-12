Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şili'de Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular polisle çatıştı

Güncel Haberler

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular, polisle çatıştı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular, polisle çatıştı. 11 Eylül 1973'te General Pinochet'nin askeri darbesiyle Şili'nin seçimle iş başına gelen başkanı Salvador Allende devrilmiş ve çıkan olaylarda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ailen Diaz Escobar - Güncel

Güney Amerika Santiago Eylül Şili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title