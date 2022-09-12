Şili'de Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular polisle çatıştı
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular, polisle çatıştı.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da Pinochet kurbanlarını anmak için meydana çıkan protestocular, polisle çatıştı. 11 Eylül 1973'te General Pinochet'nin askeri darbesiyle Şili'nin seçimle iş başına gelen başkanı Salvador Allende devrilmiş ve çıkan olaylarda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Ailen Diaz Escobar - Güncel