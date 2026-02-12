Haberler

Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Amerika'nın Şili ülkesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin merkez üssünün Ovalle'nin 32 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

36,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki ???????depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti