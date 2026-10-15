Haberler

Şile'de sağanak yağışın taşıdığı çamur denizin rengini kahverengiye çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Şile ilçesinde iki gündür devam eden şiddetli sağanak, çamurlu suyun denize karışmasına neden oldu. Kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm denizin iç kesimlerine de yayıldı.

İstanbul'un Şile ilçesinde, şiddetli sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

İki gündür devam eden yağışla birlikte çamurlu su denize karıştı.

Önceleri kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm denizin iç kesimlerine de yayıldı.

Denizdeki son durum AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı