Şile'de otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı İstanbul Şile'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. İstanbul Şile'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Çayırbaşı Mahallesi Yaşam Caddesi'nde Ağva yönünde ilerleyen 34 EEM 24 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 FCF 718 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen sürücüler yaralanırken, bu araçlara çarpan 52 ABD 747 plakalı otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güncel AA / Adem Koç Çayırbaşı İstanbul Şile Güncel Haberler

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