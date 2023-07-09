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Şile'de Makas Atan Sürücüye 5 Bin 887 TL Para Cezası

Şile'de Makas Atan Sürücüye 5 Bin 887 TL Para Cezası

Güncel Haberler

Şile'de otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 887 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüyü tespit etti ve ceza uyguladı.

Şile'de, otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira para cezası kesildi.

Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz'da süratli bir şekilde makas atıp ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaptıkları incelemede görüntülerde aracıyla makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı.

Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şile Güncel Haberler

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