Haberler

Kartal'da kaybolan kadını eski eşi boğarak öldürüp gömdü iddiası; hafriyat alanında arama çalışması başladı / Görüntü eklendi

Kartal'da kaybolan kadını eski eşi boğarak öldürüp gömdü iddiası; hafriyat alanında arama çalışması başladı / Görüntü eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal'da kaybolan Nuriye Dilmaç'ın eski eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Şile'deki hafriyat alanına gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan 5 şüphelinin sorguları devam ediyor.

Mert ORDU/ Kartal'da 20 Mart 2024 tarihinde babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç'ı eski eşinin öldürdüğü ve Şile'de hafriyat alanına gömüldüğüne ilişkin verilen ifadenin ardından 5 şüpheli tutuklandı. Dilmaç'ın cesedini bulmak için başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınaması üzerine kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulundu. Dilmaç'ın kaybıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilmaç'ın eski eşi D.D, çocukları E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi. Maktül Dilmaç'ı oğlu E.D'nin verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söylemesi üzerine şüpheli E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Maktülün cesedini bulmak için alana kadavra köpekleri getirildi. Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5'şüpheliyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuriye Dilmaç'ın cesedini bulmak için Şile'de arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var