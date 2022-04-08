Şile'de kadın cinayeti; katil zanlısı eş 3 seçenek sunmuş (2)

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - CENAZE YALOVA'YA GETİRİLDİ

Şile'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Gözde Çelen'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Yalova'nın Altınova ilçesine getirildi. Ailesi tarafından ilçeye bağlı Subaşı Beldesi'ne getirilen Gözde Çelen'in cenazesi için ikindi namazının ardından Kalıcı Konutlar Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Gözde Çelen'in ailesi ve yakınları da katıldı. Cenazede ailesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

?Gözde Çelen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Belde Mezarlığı'na defnedildi.