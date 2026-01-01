Şile'de buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi
Şile Kaymakamlığı, ilçede beklenen buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel