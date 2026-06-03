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Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Şile Bezi defilesi

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Şile Bezi defilesi
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Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Şile Bezi tasarımları, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen defileyle sergilendi. Geleneksel dokuma sanatı modern tasarımlarla buluştu.

ŞİLE'nin kültürel miraslarından biri olan Şile Bezi, Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu defilesiyle tanıtıldı. Kursiyerlerin hazırladığı tasarımlar, profesyonel mankenler tarafından sergilendi.

Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, ilçenin simgelerinden Şile Bezini geleneksel dokuma sanatıyla modern tasarımları bir araya getirerek hazırladıkları kıyafetlerle podyuma taşıdı. Usta öğreticilerin rehberliğinde hazırlanan Şile Bezi kıyafetler, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen defilede profesyonel mankenler tarafından sergilendi. El emeği ürünlerin yer aldığı defilede, Şile Bezinin doğal dokusu ve estetik görünümü ön plana çıktı. Koreografisini modacılar Ercan Arslan ve Filiz Aydın'ın hazırladığı defilenin müzikleri ise moda dünyasında defile müzikleriyle tanınan Ayhan Topaloğlu tarafından oluşturuldu. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Şile Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Şile Bezinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları ilgiyle takip etti. Etkinlikte konuşan tasarımcılar, Şile Bezinin yalnızca bir kumaş değil, aynı zamanda ilçenin kültürel kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Defile, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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