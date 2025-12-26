Haberler

Şile Belediyesine yönelik soruşturma: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Toplamda 22 kişi gözaltına alındı.

GÖREVDEN uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu ve 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap',,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özgür Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik Aslı Kotan hakkında ise imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
