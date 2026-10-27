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Şile Alacalı'da dere taşması köprüde hasara yol açtı, köprü trafiğe kapatıldı

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Şile Alacalı'da dere taşması köprüde hasara yol açtı, köprü trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
Şile Alacalı'da dere taşması köprüde hasara yol açtı, köprü trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak, Şile Alacalı Mahallesi'ndeki dere yatağının taşmasına neden oldu. Köprünün bir bölümünde hasar oluşurken köprü çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL genelinde etkisini sürdüren sağanak, Şile'de de hayatı olumsuz etkiledi. Alacalı Mahallesi'ndeki yağış sırasında dere yatağının taşması sonucu köprünün bir bölümünde hasar meydana geldi. Köprü araç ve yaya trafiğine kapatılırken, sağanak sırasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran sağanak, zaman zaman bazı ilçelerde su taşkınlarına neden oldu. İstanbul Valilği tarafından Şile, Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy ve Eyüpsultan için yapılan sel ve su baskını uyarılarının ardından yağış Şile'de etkisini artırdı. Alacalı Mahallesi'nden geçen dere yatağındaki su seviyesinin ani yükselmesinin ardından yollar yağmur suyuyla doldu.

KÖPRÜ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Saat 11.30 sıralarında Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi'nde bulunan köprünün bir bölümü etkili olan yağış nedeniyle kısmi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökme haberinin ardından olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek köprüyü çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı.

'EVLERİ DE SU BASTI'

Yakınlardaki bir fabrikada çalışan Ahmet Usta "Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30'da 1 metre su bu köprünün üzerine hem bu tarafa su hem o tarafa taştı. O sırada yeni köprü de çökmeye başladı. Fabrika ve evleri de su bastı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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