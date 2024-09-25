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Şile Açıklarında Yolcu Gemisinde Yangın

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Kumkapı'dan Zonguldak'a giden 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarında yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) - Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Şile Açıklarında Yolcu Gemisinde Yangın
Kaynak: ANKA / Güncel

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