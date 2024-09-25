Şile Açıklarında 62 Metrelik Gemide Yangın Çıktı
Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde çıkan yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.