Üye Girişi
Haberler

Şile Açıklarında 62 Metrelik Gemide Yangın Çıktı

Şile Açıklarında 62 Metrelik Gemide Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde çıkan yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şile açıklarında seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Denizcilik Zonguldak Güvenlik Kumkapı 3-sayfa Olaylar Ulaşım Turizm Güncel Şile

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş

 Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak

Akaryakıta sessiz sedasız bir zam daha! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak
Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü

Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi! Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maç sonrası ne dedi? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 27 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? 2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak? İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? Masterchef 27 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı kaç rekat, farz mı? Abdest nasıl alınır? BİM AKTÜEL KATALOĞU 27 EYLÜL Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });